F1 oggi, GP Bahrain 2020: orari FP3 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di sabato 28 novembre 2020) oggi, sabato 28 novembre, andranno in scena la FP3 e le qualifiche del GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir piloti e team lavoreranno alacremente per arrivare pronti al time-attack, funzionale alla definizione della griglia di partenza di domani. I favori del pronostico spettano a Lewis Hamilton e alla Mercedes. Il britannico, pur avendo manifestato difficoltà in termini di grip su una pista con asfalto scivoloso, ha un vantaggio sulla concorrenza sensibile. In sostanza, niente di nuovo sotto le luci artificiali nel deserto perché LH44 ha sempre una gran fame di vittoria, nonostante il settimo titolo iridato già in cassaforte. Le motivazioni dell’asso nativo di Stevenage sono sempre quelle di eccellere e di imporsi. E la Ferrari? Situazione difficile per il Cavallino ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020), sabato 28 novembre, andranno in scena la FP3 e ledel GP del, terzultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Sakhir piloti e team lavoreranno alacremente per arrivare pronti al time-attack, funzionale alla definizione della griglia di partenza di domani. I favori del pronostico spettano a Lewis Hamilton e alla Mercedes. Il britannico, pur avendo manifestato difficoltà in termini di grip su una pista con asfalto scivoloso, ha un vantaggio sulla concorrenza sensibile. In sostanza, niente di nuovo sotto le luci artificiali nel deserto perché LH44 ha sempre una gran fame di vittoria, nonostante il settimo titolo iridato già in cassaforte. Le motivazioni dell’asso nativo di Stevenage sono sempre quelle di eccellere e di imporsi. E la Ferrari? Situazione difficile per il Cavallino ...

