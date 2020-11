Coronavirus, Iss: “Decrescita dei contagi ma a Natale evitate aggregazioni e spostamenti” (Di sabato 28 novembre 2020) In Italia e nel resto d’Europa è iniziata una flessione dei contagi, ma la situazione è ancora molto difficile. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al Ministero della Salute, sabato mattina, commentando i dati in Italia tra il 16 e il 22 novembre ha detto: “Abbiamo ancora un’incidenza elevata, 321 casi per 100mila abitanti nel lasso di tempo dei 7 giorni” Ci sono infatti Regioni che superano i 700 casi e altre che riescono a mantenersi a due cifre: la situazione è molto variegata lungo la penisola. “Tutte le Regioni tranne due o tre restano ancora a rischio alto. Nove in particolare sono a rischio alto da più di tre settimane e il loro sforzo sanitario rischia di essere troppo pesante”, commentano dall’Iss. “Non dobbiamo abbassare la guardia – ha sottolineato Brusaferro – perché la curva è ancora molto alta, il ... Leggi su tpi (Di sabato 28 novembre 2020) In Italia e nel resto d’Europa è iniziata una flessione dei, ma la situazione è ancora molto difficile. Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro nella conferenza stampa al Ministero della Salute, sabato mattina, commentando i dati in Italia tra il 16 e il 22 novembre ha detto: “Abbiamo ancora un’incidenza elevata, 321 casi per 100mila abitanti nel lasso di tempo dei 7 giorni” Ci sono infatti Regioni che superano i 700 casi e altre che riescono a mantenersi a due cifre: la situazione è molto variegata lungo la penisola. “Tutte le Regioni tranne due o tre restano ancora a rischio alto. Nove in particolare sono a rischio alto da più di tre settimane e il loro sforzo sanitario rischia di essere troppo pesante”, commentano dall’Iss. “Non dobbiamo abbassare la guardia – ha sottolineato Brusaferro – perché la curva è ancora molto alta, il ...

