Anticipazioni La Strada | in onore a Fellini | diretta da Marcello Rota in onda su Rai5

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 28 novembre 2020) Un vero e proprio omaggio Federicoquello che andrà insu Rai 5 alle 10 il 28 novembre. L’evento nasce in occasione dei 100 anni dalla nascita di. E a rendergli omaggio è il concerto dell?Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai In scena evento dello scorso ottobre Torna sul piccolo schermo un evento andato in scena all?Auditorium Rai ?Arturo Toscanini? di Torino lo scorso giovedì 8 e mercoledì 14 ottobre. Sono state ripercorse tutte le colonne simmortali dei celebri filmani. Il tutto dando una particolare attenzione alle musiche per il balletto tratto da La, nonché al film più rappresentativo del rapporto del grande regista con la musica, Prova d?orchestra, che sarà proiettata prima del secondo concerto del ciclo. Ad occuparsi di ...