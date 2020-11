"Una domanda stupida". Striscia tocca il punto debole di Antonio Conte e lui sbrocca (Di venerdì 27 novembre 2020) Antonio Conte ha ricevuto il primo trofeo della stagione, il tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Ma forse non ne è stato Contentissimo. Questo doveva essere il suo anno e l'anno della sua squadra, l'Inter, che però sembra arrancare sia in campionato che in Europa. Ecco perché l'inviato di Striscia, Valerio Staffelli, ha raggiunto a Milano l'allenatore dei nerazzurri, che però ha dato risposte abbastanza evasive dal finestrino della sua auto: "C'è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato". Alla domanda su eventuali frizioni tra lui e la squadra, Conte invece ha replicato: "Questa è una domanda stupida…". Infine è ripartito velocemente alla volta di Appiano Gentile, in provincia di Como, sede del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020)ha ricevuto il primo trofeo della stagione, il tapiro d'oro dila Notizia. Ma forse non ne è statontissimo. Questo doveva essere il suo anno e l'anno della sua squadra, l'Inter, che però sembra arrancare sia in campionato che in Europa. Ecco perché l'inviato di, Valerio Staffelli, ha raggiunto a Milano l'allenatore dei nerazzurri, che però ha dato risposte abbastanza evasive dal finestrino della sua auto: "C'è da lavorare tanto, ma se non mangerò il panettone si vede che non l'avrò meritato". Allasu eventuali frizioni tra lui e la squadra,invece ha replicato: "Questa è una…". Infine è ripartito velocemente alla volta di Appiano Gentile, in provincia di Como, sede del ...

pisto_gol : Nel 2012, dopo uno Juve-Bayern 0:2, chiesi a AConte se non era il caso di passare al 4:4:2 per avere una squadra pi… - PaolaCortellesi : “Cosa indossavi?” È la domanda più frequentemente rivolta alle vittime di stupro. Insinua il dubbio, suggerisce una… - matteosalvinimi : #Salvini: Sulla Calabria il Governo dovrebbe darsi una mossa, sta facendo una figura imbarazzante. La domanda è: ma… - cadutadalcuore : RT @PrimaldaZ: Meno ottanta gradi è già crioterapia. Di solito i vaccini si fanno con i virus disattivati, che di certo non hanno bisogno d… - _nat_real_ : RT @kkyu95: ho una domanda importante: come state? -

Ultime Notizie dalla rete : Una domanda BREDA: una risposta da gran signore anche a una domanda su Lombardi tuttosalernitana.com Striscia La Notizia, Antonio Conte irritato: "È una domanda stupida"

Antonio Conte ha ricevuto il primo trofeo della stagione, il tapiro d'oro di Striscia la Notizia . Ma forse non ne è stato ...

Negoziare un aumento: una battaglia persa in partenza?

Come prima cosa dobbiamo chiederci in modo spietato qual è il valore/beneficio specifico che il nostro lavoro porta al nostro cliente/datore di lavoro ...

Antonio Conte ha ricevuto il primo trofeo della stagione, il tapiro d'oro di Striscia la Notizia . Ma forse non ne è stato ...Come prima cosa dobbiamo chiederci in modo spietato qual è il valore/beneficio specifico che il nostro lavoro porta al nostro cliente/datore di lavoro ...