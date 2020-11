Torta all’acqua: come fare un dolce goloso e leggero in soli 3 minuti (Di venerdì 27 novembre 2020) Torta all’acqua: vi proponiamo la ricetta di un dolce goloso e super leggero per una merenda saporita in soli 3 minuti Sia che ci si trovi in zona rossa o zona arancione, alcune attività che si potevano svolgere sino a fine Settembre come andare in palestra, non sono più permesse sino a data da destinarsi. Soprattutto per chi vive nella prima, gli spostamenti sono relegati solo a casi di necessità come andare a fare la spesa e quindi ci troviamo nuovamente in un clima di sedentarietà. C’è chi sta regolando la propria alimentazione allenandosi in casa, c’è chi ancora si sta nuovamente dedicando alla preparazione di dolci, pane e pizza fatta in casa. Oggi vogliamo proporvi la ricetta di un dolce davvero ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 27 novembre 2020): vi proponiamo la ricetta di une superper una merenda saporita inSia che ci si trovi in zona rossa o zona arancione, alcune attività che si potevano svolgere sino a fine Settembreandare in palestra, non sono più permesse sino a data da destinarsi. Soprattutto per chi vive nella prima, gli spostamenti sono relegati solo a casi di necessitàandare ala spesa e quindi ci troviamo nuovamente in un clima di sedentarietà. C’è chi sta regolando la propria alimentazione allenandosi in casa, c’è chi ancora si sta nuovamente dedicando alla preparazione di dolci, pane e pizza fatta in casa. Oggi vogliamo proporvi la ricetta di undavvero ...

kiaradiloona : @vucciria79 ma è la figlia tua sorella quella della torta all'acqua? non mi stupisce - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Come preparare la torta all'acqua: ideale per chi è a dieta - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Come preparare la torta all'acqua: ideale per chi è a dieta - quotidianodirg : Come preparare la torta all'acqua: ideale per chi è a dieta - Angy646461381 : RT @ferrarisergio4: oggi il grande chef,ha preparato ranocchie ipersaltellanti in gustosa panatura,poi contorno di patate vecchiotte,acqua… -

Ultime Notizie dalla rete : Torta all’acqua Osservatorio Nescafé Dolce Gusto in collaborazione con BVA Doxa: gli italiani e il rapporto con i brand oltre il 40% degli italiani è oggi piu' attento alla reputazione delle marche che sceglie e in questo anno particolare oltre il 20% è diventato più fedele Fortune Italia