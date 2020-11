Tina Cipollari ‘felicemente single’ ‘Tra me e Vincenzo è finita’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di venerdì 27 novembre 2020) Si proclama “felicemente single” come si era detta “felicemente divorziata”,non smentisce la sua fama di donna libera e indipendente. L’opinionista di Uomini e donne ha scelto il suo profilo Instagram per annunciare ai suoi fan che la sua storia conFerrara si è conclusa.assente a Uomini e Donne: ‘È in quarantena’ “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single, cosi? come ho fatto quando mi sono ritrovata felicemente divorziata. Tra me ee? finita, percio?, gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serieta?, di non associarmi o accostarmi piu? ad un amore che da qualche tempo non ha piu? ...