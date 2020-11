Tacconi | “I napoletani mi davano del cornuto | un gesto di Diego ammutolì tutti”

(Di venerdì 27 novembre 2020)ricorda Maradona Stefano, ex portiere della Juventus, attraverso il portale ilbiaconero.com racconta il suo rapporto con Maradona. Nel corso della sua intervista, è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

56Magnus : @annatrieste Ciao, Anna: “Isso” se ne è andato; il Dio del calcio è andato a divertire altrove. Beati i napoletani… -

Ultime Notizie dalla rete : Tacconi napoletani

Bianchi: "Maradona come Picasso e Mozart, ma dovevamo dirgli qualche no...". Piazza Plebiscito nuovo luogo del ricordo a Napoli ...La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto l'intero mondo del calcio, per poi prepotentemente unirlo sotto un'unica bandiera: quella dell'amore e ...