Studio Caritas-Legambiente | così l’inquinamento s’intreccia con le povertà di V Cogliati Dezza

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) (di Vittorio) L’Emilia Romagna immersa in un benessere che crea sacche di esclusione. La Campania chiusa nella morsa tra laeducativa, i reati ambientali e l’incidenza della mortalità per tumore. Il Piemonte sospeso tra le potenzialità della riconversione ecologica ed un contesto ambientale e sociale in grave sofferenza. L’Abruzzo santuario della natura protetta italiana, ma primo in Italia per disagio abitativo. La Lombardia locomotiva della green economy, ma prima per consumo di suolo e segnata dacroniche. Sono solo alcuni flash che ritroviamo nello“Territori Civili – Indicatori, mappe e buone pratiche verso l’ecologia integrale”, presentato oggi da. Unopionieristico, che ...