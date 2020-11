Serie A, Atalanta-Verona: dove vedere il match in Tv e in streaming (Di venerdì 27 novembre 2020) Atalanta-Verona è uno degli anticipi della nona giornata di Serie A, che si preannuncia davvero interessante. I bergamaschi sono reduci da due pareggi in campionato, contro Inter e Spezia, ma si sono pienamente riscattati pochi giorni fa battendo il Liverpool ad Anfield in Champions. I veneti, invece, sono stati battuti dal Sassuolo, ma sono stati L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 27 novembre 2020)è uno degli anticipi della nona giornata diA, che si preannuncia davvero interessante. I bergamaschi sono reduci da due pareggi in campionato, contro Inter e Spezia, ma si sono pienamente riscattati pochi giorni fa battendo il Liverpool ad Anfield in Champions. I veneti, invece, sono stati battuti dal Sassuolo, ma sono stati L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Atalanta-Verona: dove vedere il match in Tv e in streaming: Atalanta-Verona è… - sportli26181512 : Gasperini: 'Che serata ad Anfield! Ilicic è recuperato, quando vedo come gioca...': Gasperini: 'Che serata ad Anfie… - Gazzetta_it : #Gasperini: 'Che serata ad #Anfield! #Ilicic è recuperato, quando vedo come gioca...' - sportface2016 : #AtalantaVerona, le parole di #Gasperini in conferenza stampa - sportli26181512 : #Atalanta, Gasperini: 'Il Verona ti distrugge il gioco. Ad Anfield serata magica': Il tecnico nerazzurro: 'Contro i… -