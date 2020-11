Sassuolo-Inter, il match analyst in ESCLUSIVA: come Conte può fermare De Zerbi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sassuolo-Inter aprirà la giornata di Serie A domani alle 15: il match-analyst Alessandro Casaglia svela le trame della partita a scacchi tra Conte e De Zerbi “Dal punto di vista tattico si scontrano due filosofie diverse che, negli anni scorsi, hanno spesso prodotto tanti gol. Il Sassuolo mette l’Inter nelle condizioni di potersi esprimere. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 27 novembre 2020)aprirà la giornata di Serie A domani alle 15: ilAlessandro Casaglia svela le trame della partita a scacchi trae De“Dal punto di vista tattico si scontrano due filosofie diverse che, negli anni scorsi, hanno spesso prodotto tanti gol. Ilmette l’nelle condizioni di potersi esprimere. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

