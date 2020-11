Ristori 4: Cig di Natale e contributi anche ai professionisti (Di venerdì 27 novembre 2020) Spunta la Cig di Natale nel decreto Quater. A quanto apprende l’Adnkronos, tra le misure sulle quali lavora il governo per il nuovo decreto Ristori 4 anche una cassa integrazione per le ‘festività’ con una dotazione che potrebbe aggirarsi a circa 1,6 miliardi di euro. L’intervento andrebbe ad unirsi al progetto di una dotazione di 600 milioni di euro per le modifiche del Parlamento, di un ulteriore allargamento dei codici Ateco che hanno accesso ai Ristori e del rinvio delle scadenze fiscali. Non conterrà infatti solo la proroga fiscale per imprese in perdita ma anche nuovi indennizzi, e non solo per attività chiuse o limitate dai DPCM anti Covid ma tutte le realtà economicamente danneggiate dalla seconda ondata dell’epidemia, compresi liberi professionisti. A confermarlo, il ministro ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) Spunta la Cig dinel decreto Quater. A quanto apprende l’Adnkronos, tra le misure sulle quali lavora il governo per il nuovo decretouna cassa integrazione per le ‘festività’ con una dotazione che potrebbe aggirarsi a circa 1,6 miliardi di euro. L’intervento andrebbe ad unirsi al progetto di una dotazione di 600 milioni di euro per le modifiche del Parlamento, di un ulteriore allargamento dei codici Ateco che hanno accesso aie del rinvio delle scadenze fiscali. Non conterrà infatti solo la proroga fiscale per imprese in perdita manuovi indennizzi, e non solo per attività chiuse o limitate dai DPCM anti Covid ma tutte le realtà economicamente danneggiate dalla seconda ondata dell’epidemia, compresi liberi. A confermarlo, il ministro ...

GiuseppeLopardi : @ritafrediani Quando usciremo dall’incubo COVID ci renderemo conto finalmente della montagna di debiti (tra ristori… - MianiAttilio : Decreto ristori, in Quater spunta ’Cig di Natale’ da 1,6 mld -Misiani: 'Dovremo stringere denti per molti mesi, dir… - Anna26648966 : @Trail7439 @MediasetTgcom24 In ER, per quanto mi è possibile constatare di persona, ristori, bonus e cig non hanno… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Decreti, dal versamento contributi previdenziali alla cig fino ai ristori - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Decreti, dal versamento contributi previdenziali alla cig fino ai ristori -