Platini: “Mi volevano a Napoli con Maradona, era una persona generosa” (Di venerdì 27 novembre 2020) Michel Platini ha rivelato che il Napoli tentò di portarlo in azzurro insieme a Maradona: “Gli avrei lasciato la maglia numero 10, io avrei preso la 20” La Serie A ha vissuto la propria epoca d’oro negli anni 80?, quando tra le squadre italiane giocavano campioni affermati in tutto il mondo. C’era Platini alla Juventus, Maradona e Careca al Napoli, Falcao e Conti alla Roma, Rummenigge all’Inter, Zico all’Udinese, Socrates alla Fiorentina e Van Basten al Milan. Die di questi sono stati anche vicini nel giocare per la stessa maglia. Si tratta di Platini e Maradona. A rivelarlo è stato l’ex calciatore francese, all’indomani della scomparsa del “Pibe de Oro”: “Non so se l’Avvocato Agnelli sognasse una Juve con me e Maradona assieme, ma Dal ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Michelha rivelato che iltentò di portarlo in azzurro insieme a: “Gli avrei lasciato la maglia numero 10, io avrei preso la 20” La Serie A ha vissuto la propria epoca d’oro negli anni 80?, quando tra le squadre italiane giocavano campioni affermati in tutto il mondo. C’eraalla Juventus,e Careca al, Falcao e Conti alla Roma, Rummenigge all’Inter, Zico all’Udinese, Socrates alla Fiorentina e Van Basten al Milan. Die di questi sono stati anche vicini nel giocare per la stessa maglia. Si tratta di. A rivelarlo è stato l’ex calciatore francese, all’indomani della scomparsa del “Pibe de Oro”: “Non so se l’Avvocato Agnelli sognasse una Juve con me eassieme, ma Dal ...

SilvioSalimbene : Platini: “Mi volevano a Napoli con Maradona, era una persona generosa” - luigicastronuov : RT @cmdotcom: Ex #Juve, #Platini: 'Mi volevano a #Napoli con #Maradona e gli avrei lasciato la 10, ma non so se sia il migliore' https://t.… - Amo_J_72 : #Platini. Mi avete scassato il cazzo. - ReNer044 : RT @SkySport: Platini: 'Mi volevano a Napoli con Maradona, gli avrei lasciato la 10' - sportli26181512 : Platini: 'Mi volevano a Napoli con Maradona, gli avrei lasciato la 10': Le Roi alla Gazzetta dello Sport: 'Provaron… -

Ultime Notizie dalla rete : Platini “Mi Maradona choc: «Platini mi ha rivelato di aver combinato 167 partite» Il Mattino