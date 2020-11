Piovani guarito dal Covid torna a casa dopo 5 settimane in ospedale (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «A metà di ottobre sono stato ricoverato in ospedale perchè positivo al Covid, con sintomi evidenti. Ora – racconta il Maestro Nicola Piovani – dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, sono tornato a casa “negativo”, guarito e in buona forma. Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno curato con grande scrupolo e competenza. Ho visto quanto lavorano, in quali difficoltà sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira. E questo ha aumentato il mio disprezzo verso i negazionisti. Un ringraziamento speciale ai professori William Arcese, Maria Teresa Voso e Gloria Pane».«Sono felice di sapere che il maestro Piovani è finalmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – «A metà di ottobre sono stato ricoverato inperchè positivo al, con sintomi evidenti. Ora – racconta il Maestro Nicolacinquedi isolamento ospedaliero, sonoto a“negativo”,e in buona forma. Ringrazio i medici, gli infermieri e tutto il personale del Policlinico di Tor Vergata che mi hanno curato con grande scrupolo e competenza. Ho visto quanto lavorano, in quali difficoltà sono costretti a operare per curare chi soffre, chi non respira. E questo ha aumentato il mio disprezzo verso i negazionisti. Un ringraziamento speciale ai professori William Arcese, Maria Teresa Voso e Gloria Pane».«Sono felice di sapere che il maestroè finalmente ...

repubblica : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i negazionisti' [… - CorriereCitta : Piovani guarito dal Covid torna a casa dopo 5 settimane in ospedale - frances74284194 : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i negazionisti'… - paoloangeloRF : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i… - Fraernesto : Nicola Piovani guarito dal Covid: 'Cinque settimane in ospedale. È aumentato il mio disprezzo per i… -