Non (più) solo aspirapolvere: Dyson scommette su robot, batterie e intelligenza artificiale (Di venerdì 27 novembre 2020) Linee produttive robotizzate DysonDyson lancia la sfida ai giganti tecnologici. La società britannica nota per i suoi aspirapolveri e purificatori d'aria punta a diversificare la sua produzione e presenta il nuovo piano di investimenti da 2,75 miliardi di sterline, circa 3 miliardi di euro, dedicati soprattutto alle nuove tecnologie. Per un arco complessivo di cinque anni, i nuovi fondi andranno a finanziare progetti su ampia scala che vanno dallo sviluppo di software, al potenziamento della progettazione di sistemi di machine learning e robotica, fino alla commercializzazione delle batterie a stato solido che l'azienda sta sviluppando nei sui laboratori in tutto il mondo. I nuovi investimenti si concentreranno soprattutto in tre paesi diventati nel tempo strategici per il colosso britannico.

