NeuroChain sceglie l’intelligenza artificiale collettiva

Leggi su invezz

(Di venerdì 27 novembre 2020) La tecnologia blockchain ha fatto molta strada negli ultimi anni, in particolare da quando è nata dopo la più grande bull run delle criptovalute della storia, avvenuta nel 2017. Tuttavia, la blockchain dei giorni nostri non è ancora al massimo del suo potenziale e ha ancora molte limitazioni. Questo aspetto è quello che progetti comemirano a cambiare. La missione e obiettivo diritiene che la blockchain sia ancora troppo lenta, insostenibile e non abbastanza scalabile. Prevede di cambiarla con la propria tecnologia avanzata, che è ancora in fase di sviluppo, ma sta facendo progressi. Si tratta di un progetto quinquennale, che ha deciso di adottare un approccio alternativo alla blockchain, basandolo su meccanismi decisionali intelligenti. La blockchain diè ...