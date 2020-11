Meteo | weekend turbolento | forti nubifragi in tutta Italia | le zone interessate

(Di venerdì 27 novembre 2020): sonoi disagi che vedranno la presenza dia partire dalle isole sino al Nord, vediamo leGià nelle ultime ore della serata di oggi, 27 Novembre, un’ondata di forte maltempo colpiràl’, partendo dalle isole per arrivare poi nellecentrali e del Nord. Per sabato 28 la situazione tenderà ad aggravarsi conraffiche di pioggia e violenti temporali.ondate di pioggia con presenza di temporali e raffiche di ventoGià qualche settimana prima il paese avevo visto la presenza di bufere e cumuli di neve e sembra che un vortice ciclonico proveniente dal Mediterraneo coprirà il territorio di ...

ADM_assdemxmi : RT @ioloraccolgo: Meteo, Vortice mediterraneo nel weekend, maltempo e venti forti al Sud - infoitinterno : Meteo, weekend segnato dal maltempo: prime piogge al Centro - infoitinterno : Meteo, maltempo al Centro-sud nel weekend del 28-29 novembre. Nubifragi in Sardegna - ilmetropolitan : #Meteo, #WeekEnd incerto: venti di #Scirocco e possibili #rovesci su alcune zone italiane - CentroMeteoITA : #METEO #ROMA - Vacilla l'alta pressione, è in arrivo un'importante perturbazione. #PrevisioniMeteo #27novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo weekend

iLMeteo.it

Guarda il Video redazionale: Ascolta le Previsioni del Tempo della settimana per l'Italia Spiegate dai Meteorologi di 3B Meteo.Le previsioni meteo per il 28 novembre 2020 e tutto il weekend non annunciano nulla di buono. Sarà un weekend di temporali e forti nubifragi su tutta Italia, già dalla serata di oggi, 27 novembre, ...