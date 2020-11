Mascherine, distanziamento e altre restrizioni fino al 2022: vaccino non le eliminerà (Di venerdì 27 novembre 2020) Il vaccino non metterà fine alla pandemia di Covid-19. La popolazione, almeno fino al 2022, dovrà continuare ad indossare la mascherina e a rispettare alcune misure di restrizione per evitare nuove ondate. Gli esperti non sono ottimisti in merito agli sviluppi dell’emergenza Covid-19. La fine di quest’ultima non sembra essere vicina. Il vaccino, infatti, non L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilnon metterà fine alla pandemia di Covid-19. La popolazione, almenoal, dovrà continuare ad indossare la mascherina e a rispettare alcune misure di restrizione per evitare nuove ondate. Gli esperti non sono ottimisti in merito agli sviluppi dell’emergenza Covid-19. La fine di quest’ultima non sembra essere vicina. Il, infatti, non L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine distanziamento Mascherine, fino a quando le porteremo? Nonostante il vaccino, per mesi (se non per un anno) Il Messaggero Natale ai tempi del Covid: tutte le misure e restrizioni in Europa

Il natale di quest’anno sarà certamente un po’ anomalo e molto diverso da quello a cui siamo abituati. Ecco tutte le misure annunciate o già attuate nei vari paesi europei.

