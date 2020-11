Mascherine chirurgiche e mascherine compostabili in bambù: una combinazione efficace al 99,8% contro il coronavirus (Di venerdì 27 novembre 2020) Aumentare l’efficacia di protezione delle mascherine chirurgiche garantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due mascherine, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al bambù, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti più affollati come aeroporti, mezzi di trasporto, centri commerciali e contesti scolastici. “Abbiamo creato le mascherine Myfaceroll durante il lockdown per un utilizzo “usa e getta” quotidiano in situazioni collettive– commenta Enrico Zino, Direttore Marketing del Gruppo Körber Tissue – Oggi le analisi di laboratorio hanno dimostrato che sovrapponendole ... Leggi su newsagent (Di venerdì 27 novembre 2020) Aumentare l’efficacia di protezione dellegarantendo il 99,8% di filtrazione batterica e una superficie sempre pulita verso l’esterno. Questo è ciò che si ottiene attraverso l’utilizzo combinato di due, una “tradizionale” chirurgia e una monovelo compostabile al, realizzata con un brevetto di Körber Tissue, che garantiscono una maggiore protezione negli ambienti più affollati come aeroporti, mezzi di trasporto, centri commerciali e contesti scolastici. “Abbiamo creato leMyfaceroll durante il lockdown per un utilizzo “usa e getta” quotidiano in situazioni collettive– commenta Enrico Zino, Direttore Marketing del Gruppo Körber Tissue – Oggi le analisi di laboratorio hanno dimostrato che sovrapponendole ...

