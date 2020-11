Lunanico, il singolo d’esordio è “Volerai” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Volerai”, il singolo d’esordio di Lunanico, cantautore dal carattere introverso, caratterizzato da una scrittura tipica di quella bella follia cantautorale italiana. Con il suo brano d’esordio “Volerai”, l’artista racconta una storia che ha vissuto indirettamente ma che l’ha toccato particolarmente da vicino. Spiega Lunanico a proposito del nuovo brano: «Volerai nasce, come tutti i miei testi, nella mia camera, che è ormai diventata anche il mio piccolo studio di registrazione. Mi è sempre piaciuto ascoltare i problemi della gente per poi cercare di aiutarli nel mio piccolo, come se fossi una sorta di psicologo a tempo perso, e “Volerai” nasce ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 27 novembre 2020) Dal 27 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica, ildi, cantautore dal carattere introverso, caratterizzato da una scrittura tipica di quella bella follia cantautorale italiana. Con il suo brano, l’artista racconta una storia che ha vissuto indirettamente ma che l’ha toccato particolarmente da vicino. Spiegaa proposito del nuovo brano: «Volerai nasce, come tutti i miei testi, nella mia camera, che è ormai diventata anche il mio piccolo studio di registrazione. Mi è sempre piaciuto ascoltare i problemi della gente per poi cercare di aiutarli nel mio piccolo, come se fossi una sorta di psicologo a tempo perso, enasce ...

ROMA - Fuori oggi 27 novembre su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “Volerai”, il singolo d’esordio di Lunanico, cantautore dal carattere introverso, caratterizzato da una s ...

