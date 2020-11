LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: Hamilton comanda la FP1, Leclerc 15° e Vettel 16° fanno prove aerodinamiche (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.21: Buona parte dei piloti rientrano, in pista solo Giovinazzi, Perez, Kubica e Stroll 12.19: Mercedes che stanno girando con le hard in questo momento, manifestando comunque velocità. 12.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Lewis Hamilton Mercedes1:30.503 1 2 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.517 2 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.839 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.044 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+1.068 1 6 Carlos SAINZ McLaren+1.124 2 7 Nicholas LATIFI Williams+2.083 18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.382 2 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.647 1 10 Lando NORRIS McLaren+2.749 1 11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.943 1 12 Sergio PEREZ Racing Point+3.546 2 13 Lance STROLL Racing Point+4.003 2 14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+8.885 215 Charles Leclerc ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.21: Buona parte dei piloti rientrano, in pista solo Giovinazzi, Perez, Kubica e Stroll 12.19: Mercedes che stanno girando con le hard in questo momento, manifestando comunque velocità. 12.16: Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 LewisMercedes1:30.503 1 2 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.517 2 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.839 1 4 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.044 1 5 Daniel RICCIARDO Renault+1.068 1 6 Carlos SAINZ McLaren+1.124 2 7 Nicholas LATIFI Williams+2.083 18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.382 2 9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.647 1 10 Lando NORRIS McLaren+2.749 1 11 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+2.943 1 12 Sergio PEREZ Racing Point+3.546 2 13 Lance STROLL Racing Point+4.003 2 14 Robert KUBICA Alfa Romeo Racing+8.885 215 Charles...

