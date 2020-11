L’indice Rt scende. Sei Regioni potrebbero cambiare colore: l’annuncio nel pomeriggio (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora poche ore per sapere quali Regioni cambieranno colore. Oggi l’Istituto superiore di sanità pubblica i risultati del consueto monitoraggio settimanale sull’epidemia da Coronavirus in Italia e poco dopo dopo potrebbero arrivare le ordinanze del ministero della Salute che ridefiniranno le aree di rischio. L’Rt nazionale, L’indice di contagio in questo caso dei sintomatici, è sceso da 1,18 della settimana scorsa a 1,03. Il dato è riferito a una decina di giorni fa e infatti adesso siamo già nella fase discendente della curva dei contagi. Le Regioni chiedono al governo di non riaprire le scuole. Ieri c’è stato un incontro tra i governatori e i ministri Boccia e Speranza e tutti, con l’eccezione di Emilia e Toscana, hanno concordato sul fatto che il rientro in classe degli studenti ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Ancora poche ore per sapere qualicambieranno. Oggi l’Istituto superiore di sanità pubblica i risultati del consueto monitoraggio settimanale sull’epidemia da Coronavirus in Italia e poco dopo dopoarrivare le ordinanze del ministero della Salute che ridefiniranno le aree di rischio. L’Rt nazionale,di contagio in questo caso dei sintomatici, è sceso da 1,18 della settimana scorsa a 1,03. Il dato è riferito a una decina di giorni fa e infatti adesso siamo già nella fase dinte della curva dei contagi. Lechiedono al governo di non riaprire le scuole. Ieri c’è stato un incontro tra i governatori e i ministri Boccia e Speranza e tutti, con l’eccezione di Emilia e Toscana, hanno concordato sul fatto che il rientro in classe degli studenti ...

