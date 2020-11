LA CASSAZIONE ASSOLVE VITO MAZZARA, NON UCCISE ROSTAGNO. ERGASTOLO PER VIRGA (Di venerdì 27 novembre 2020) Chi ha ucciso Mauro ROSTAGNO? A distanza di 32 anni sono ancora ignoti gli uomini, o l’uomo, che la sera del 26 settembre del 1988 hanno teso l’agguato a ROSTAGNO a poche centinaia di metri dall’edificio che ospitava la comunità Saman. Oggi la corte di CASSAZIONE, confermando la decisione della corte di Assise di Palermo,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di venerdì 27 novembre 2020) Chi ha ucciso Mauro? A distanza di 32 anni sono ancora ignoti gli uomini, o l’uomo, che la sera del 26 settembre del 1988 hanno teso l’agguato aa poche centinaia di metri dall’edificio che ospitava la comunità Saman. Oggi la corte di, confermando la decisione della corte di Assise di Palermo,... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani.

romi_andrio : RT @Apndp: #Cassazione assolve in via def #TronchettiProvera per fatto del 2004(!) 1°grado=condanna appello(dopo rinuncia a #prescrizione)=… - lorenz_frigerio : RT @liberainfo: Per l'omicidio di #MauroRostagno la Corte di Cassazione condanna Virga e assolve Mazzara @rinogiacalone @AlqamahPost #Libe… - antimafia2000 : Omicidio Mauro Rostagno, la Cassazione condanna Virga e assolve Mazzara - zazoomblog : Omicidio Rostagno la Cassazione conferma il pasticcio: assolve il presunto killer condanna il mandante - #Omicidio… - tvio2 : LA CASSAZIONE ASSOLVE VITO MAZZARA, NON UCCISE ROSTAGNO. ERGASTOLO PER VIRGA -