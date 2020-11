Juric | “Gasperini ha creato una macchina perfetta Gli manca solo qualche trofeo”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 27 novembre 2020) Ivan, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani a Bergamo con l’Atalanta. Queste le parole del tecnico croato:è un maestro per me, mi ha insegnato tutto, ha portato l’Atalanta ad una dimensione fantastica, è una. Dopo la sconfitta col Liverpool ho sentito commenti vergognosi da parte di ex calciatori, invece è andato a Liverpool a vincere due a zero, con lo stesso modulo dell’andata. Haun mostro. A Verona non ci sono le condizioni per pensare di diventare come l’Atalanta, e non possiamo nemmeno pensare di diventare più forti dello scorso anno. Stiamo facendo i miracoli, abbiamo un grande gruppo e stiamo facendo le cose per bene”. Sul momento in casa Hellas: “Domani arriveremo con giocatori che stanno bene: Barak, ...