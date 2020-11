Flash News del 27 Novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) L’attesa dei dati sull’andamento del virus, oggi fa tenere il fiato sospeso. Soprattutto le regioni Lombardia e Piemonte in testa, che sperano di cambiare colore e vedere allentate le misure restrittive. Mentre la curva dei contagi sembra migliorare un po’ ovunque, il nuovo dei morti da Covid-19 resta ancora alto: più di 800 in 24 ore, secondo il bollettino di ieri; In Italia tutti aspettano il nuovo DPCM per conoscere le nuove misure e quindi capire quale Natale ci aspetta. Dai cenoni agli spostamenti tra regioni, tra le ipotesi un anticipo della Messa di Natale, mentre scuola e scii riaprirebbero a gennaio; Non c’è ancora un nome per il Commissario alla Sanità della Calabria. Saltata pure l’ipotesi di affidare l’incarico a Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Le sue condizioni per l’incarico non sarebbero state accolte; Diversi video mostrano la polizia di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 27 novembre 2020) L’attesa dei dati sull’andamento del virus, oggi fa tenere il fiato sospeso. Soprattutto le regioni Lombardia e Piemonte in testa, che sperano di cambiare colore e vedere allentate le misure restrittive. Mentre la curva dei contagi sembra migliorare un po’ ovunque, il nuovo dei morti da Covid-19 resta ancora alto: più di 800 in 24 ore, secondo il bollettino di ieri; In Italia tutti aspettano il nuovo DPCM per conoscere le nuove misure e quindi capire quale Natale ci aspetta. Dai cenoni agli spostamenti tra regioni, tra le ipotesi un anticipo della Messa di Natale, mentre scuola e scii riaprirebbero a gennaio; Non c’è ancora un nome per il Commissario alla Sanità della Calabria. Saltata pure l’ipotesi di affidare l’incarico a Miozzo, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Le sue condizioni per l’incarico non sarebbero state accolte; Diversi video mostrano la polizia di ...

