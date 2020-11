F1, GP Bahrain 2020: risultati e classifica FP2. Lewis Hamilton il più veloce, Vettel 12° e Leclerc 14° (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi ha preso il via il weekend del GP del Bahrain. Sul tracciato di Sakhir sono andate in scena le prime prove libere utili alle squadre per trovare il miglior assetto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Il circuito del Bahrain al momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento Bahrain-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana. È tempo di aggancio per Lewis Hamilton: Sebastian Vettel ha vinto 4 volte qui, e Lewis lo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Il britannico è reduce da 4 vittorie consecutive ed è pronto a far centro anche qui, per contro ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Oggi ha preso il via il weekend del GP del. Sul tracciato di Sakhir sono andate in scena le prime prove libere utili alle squadre per trovare il miglior assetto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Il circuito delal momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana. È tempo di aggancio per: Sebastianha vinto 4 volte qui, elo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Il britannico è reduce da 4 vittorie consecutive ed è pronto a far centro anche qui, per contro ...

