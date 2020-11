Enock Barwuah incastrato: “Il suo amico non voleva Selvaggia ma me, è un calciatore sposato” (VIDEO) (Di venerdì 27 novembre 2020) Selvaggia Roma e il bacio ad Enock Barwuah Subito dopo il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Roma ha svelato a tutti i presenti e ovviamente al pubblico di aver baciato Enock Barwuah. Ma non è finita qui, infatti, pare che quest’ultimo abbia inviato all’influencer una serie di messaggi su Instagram nei quali la invitava a raggiungerlo in albergo. Messo con le spalle al muro, il fratello di Mario Balotelli ha ammesso di averglielo mandati. Tuttavia si è giustificato dicendo questo ad Alfonso Signorini: “Non li ho inviati io, non stavo bene avevo bevuto. Li ha inviati l’amico che era con me quella sera“. Tony Aglianò smaschera Enock Barwuah Martedì, però, a Pomeriggio Cinque Tony Aglianò, ovvero il ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 novembre 2020)Roma e il bacio adSubito dopo il suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5,Roma ha svelato a tutti i presenti e ovviamente al pubblico di aver baciato. Ma non è finita qui, infatti, pare che quest’ultimo abbia inviato all’influencer una serie di messaggi su Instagram nei quali la invitava a raggiungerlo in albergo. Messo con le spalle al muro, il fratello di Mario Balotelli ha ammesso di averglielo mandati. Tuttavia si è giustificato dicendo questo ad Alfonso Signorini: “Non li ho inviati io, non stavo bene avevo bevuto. Li ha inviati l’che era con me quella sera“. Tony Aglianò smascheraMartedì, però, a Pomeriggio Cinque Tony Aglianò, ovvero il ...

