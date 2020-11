Elisa Isoardi e Matteo Salvini dopo anni la verità sulla rottura: “Pensavo che le colpe fossero sue” (Di venerdì 27 novembre 2020) dopo aver partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, al quanto sofferta per via dell’infortunio alla caviglia, Elisa Isoardi nel corso di una lunga intervista a Oggi è un altro giorno si lascia trasportare dalle emozioni. La conduttrice ospite di Serena Bortone, ripercorre il suo passato in una piacevole e calda atmosfera negli studi di Rai Uno. E tra dichiarazioni e aneddoti, Elisa Isoardi rompe il silenzio sulla fine della relazione con Matteo Salvini rivelando – dopo anni – importanti retroscena: “Quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque è andata bene così. Che gli errori ci sono stati da parte di entrambi come in tutte le storie.” Le parole della nota conduttrice raccontano una ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 novembre 2020)aver partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle, al quanto sofferta per via dell’infortunio alla caviglia,nel corso di una lunga intervista a Oggi è un altro giorno si lascia trasportare dalle emozioni. La conduttrice ospite di Serena Bortone, ripercorre il suo passato in una piacevole e calda atmosfera negli studi di Rai Uno. E tra dichiarazioni e aneddoti,rompe il silenziofine della relazione conrivelando –– importanti retroscena: “Quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque è andata bene così. Che gli errori ci sono stati da parte di entrambi come in tutte le storie.” Le parole della nota conduttrice raccontano una ...

