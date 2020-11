Decreti Salvini, al via in Aula l’esame per la modifica: Governo pone la fiducia. Boldrini: “Prossimo passo sarà superare la Bossi-Fini” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo sette ore di discussione generale, tra attacchi incrociati tra maggioranza e opposizioni in Aula, il Governo ha annunciato di voler porre la questione di fiducia sul decreto legge Sicurezza e immigrazione, che sarà ora votato lunedì 30 novembre. Il provvedimento, con il quale l’esecutivo intende superare i Decreti Salvini, è stato duramente contestato dalle forze di centrodestra. “Lo cancelleremo non appena arriveremo al Governo”, hanno rivendicato dai banchi leghisti. “Con questo provvedimento – ha invece spiegato l’ex presidente della Camera e deputata Pd, Laura Boldrini – mandiamo in soffitta i Decreti Salvini. Cioè l’uso cinico e propagandistico delle norme e dell’immigrazione. Non è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo sette ore di discussione generale, tra attacchi incrociati tra maggioranza e opposizioni in, ilha annunciato di voler porre la questione disul decreto legge Sicurezza e immigrazione, cheora votato lunedì 30 novembre. Il provvedimento, con il quale l’esecutivo intende, è stato duramente contestato dalle forze di centrodestra. “Lo cancelleremo non appena arriveremo al”, hanno rivendicato dai banchi leghisti. “Con questo provvedimento – ha invece spiegato l’ex presidente della Camera e deputata Pd, Laura– mandiamo in soffitta i. Cioè l’uso cinico e propagandistico delle norme e dell’immigrazione. Non è la ...

