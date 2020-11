De Zerbi: “Ho parlato per 20 minuti di Maradona alla squadra, è giusto sapessero chi fosse” (Di venerdì 27 novembre 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha presentato a Sky Sport la partita contro l’Inter, in programma nel weekend. Ha parlato anche di Maradona. “E’ un momento triste per chi, come noi, ha avuto la fortuna di crescere con Maradona. Ho parlato per 20 minuti di lui alla squadra, è giusto sapessero chi fosse. Io avevo il suo poster in camera, mi sono innamorato del calcio grazie a lui e ho provato a spiegare ai miei calciatori che faceva la differenza anche a livello umano. L’ho stimato anche come persona. La vita privata è appunto privata, ognuno deve rispettarla e nessuno è autorizzato a giudicarla. Ma lui è andato oltre, ci ha sempre messo la faccia e ha sempre avuto ragione, dalla guerra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) L’allenatore del Sassuolo, Roberto De, ha presentato a Sky Sport la partita contro l’Inter, in programma nel weekend. Haanche di. “E’ un momento triste per chi, come noi, ha avuto la fortuna di crescere con. Hoper 20di lui, èchi fosse. Io avevo il suo poster in camera, mi sono innamorato del calcio grazie a lui e ho provato a spiegare ai miei calciatori che faceva la differenza anche a livello umano. L’ho stimato anche come persona. La vita privata è appunto privata, ognuno deve rispettarla e nessuno è autorizzato a giudicarla. Ma lui è andato oltre, ci ha sempre messo la faccia e ha sempre avuto ragione, dguerra ...

freie_das_gras : RT @DiMarzio: #SassuoloInter | #DeZerbi: 'Alla squadra ho parlato di #Maradona' - sportli26181512 : Sassuolo-Inter, De Zerbi: 'Ho parlato per 20 minuti di Maradona alla mia squadra': L'allenatore del Sassuolo a Sky… - DiMarzio : #SassuoloInter | #DeZerbi: 'Alla squadra ho parlato di #Maradona' - SkySport : Sassuolo-Inter, De Zerbi: 'Ho parlato per 20 minuti di Maradona alla mia squadra' - cmdotcom : #Sassuolo, #DeZerbi: 'Noi piccoli, l'#Inter è grande. #Maradona? Ne ho parlato per 20 minuti ai ragazzi, ho spiegat… -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi “Ho AreaNapoli – Elmas, ecco i dettagli del suo nuovo contratto con il Napoli Forza Napoli