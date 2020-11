Covid | l’appello di medici e dirigenti | “Ospedali sovraccarichi | non allentare le restrizioni”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – “I dati degli ultimi giorni mostrano segnali di rallentamento della crescita dell’epidemia da Sars-CoV-2, tuttavia le condizioni di sovraccarico di tutto il sistema ospedaliero, con indici di occupazione delle Terapie Intensive e delle aree COVID particolarmente elevati, impongono di non allentare le misure restrittive della movimentazione sociale. Ricordiamo che nell’ultima settimana si sono contati oltre 200 mila nuovi casi e 4.980 decessi mentre i ricoveri con sintomi sono attualmente piu’ di 34 mila”. È la posizione unitaria dell’Intersindacale della Dirigenza Medica, Sanitaria e Veterinaria che interviene sul rincorrersi di notizie relative a possibili riaperture, in particolare in prossimita’ delle festivita’ natalizie. La nota e’ stata sottoscritta da Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fassid (Aipac-Aupi-Simet-Sinafo-Snr), Fp Cgil Medici e dirigenti Ssn, Fvm Federazione veterinari e medici, Uil Fpl Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, Veterinaria sanitaria cisl medici.