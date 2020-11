Covid | Brusaferro | “Informazione ‘fai da te’ non validata complica l’epidemia”

Leggi su dire

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – La pandemia da Sars-Cov-2 porta con se’ anche un altro fenomeno globale: “l”infodemia’, la circolazione di una grande quantita’ di informazioni diversificate, spesso non validate e volutamente fallaci, che causa un ‘fai da te’ virale che rende particolarmente complesso capire cosa sta avvenendo e avere un’informazione obiettiva”. Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanita’ (Iss), non usa giri di parole per descrivere questa epidemia nella pandemia e, durante la sua lezione magistrale al congresso digitale della Societa’ italiana di pediatria (Sip) in corso oggi e domani, avverte che si tratta di “una sfida che dovremo affrontare nel prossimo futuro: conoscere questi fenomeni, saperci convivere, saperli utilizzare per dare un sempre miglior servizio per la salute e il benessere della popolazione“.