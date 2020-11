Coronavirus, aspetta per 18 ore un posto in Terapia intensiva all’ospedale di Barcellona: donna di 81 anni morta a Messina (Di venerdì 27 novembre 2020) Un’attesa di 18 ore per un letto di Terapia intensiva all’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, da giorni sotto inchiesta della Procura, poi il trasporto a Messina, e dopo qualche giorno la morte. Così è terminata a 81 anni la vita di Anna Puliafito. Una vera e propria discesa agli inferi dopo il contagio da Covid-19 e l’ingresso nell’imbuto del sistema sanitario siciliano. La donna aveva contratto intorno a metà novembre. Da allora è stata sotto osservazione dei familiari e del medico di base anche grazie al saturimetro. La situazione è andata però man mano aggravandosi, così che il 18 novembre i familiari hanno chiamato il 118: “Si sono rifiutati di intervenire, dicendo che quello che potevano fare loro era esattamente quello che potevamo fare a casa – racconta il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Un’attesa di 18 ore per un letto didiPozzo di Gotto, da giorni sotto inchiesta della Procura, poi il trasporto a, e dopo qualche giorno la morte. Così è terminata a 81la vita di Anna Puliafito. Una vera e propria discesa agli inferi dopo il contagio da Covid-19 e l’ingresso nell’imbuto del sistema sanitario siciliano. Laaveva contratto intorno a metà novembre. Da allora è stata sotto osservazione dei familiari e del medico di base anche grazie al saturimetro. La situazione è andata però man mano aggravandosi, così che il 18 novembre i familiari hanno chiamato il 118: “Si sono rifiutati di intervenire, dicendo che quello che potevano fare loro era esattamente quello che potevamo fare a casa – racconta il ...

Lacrime, dolore, tristezza. Barcellona Pozzo di Gotto, Venetico e Pace del Mela piangono tre vittime con coronavirus. La città del Longano piange la sua terza vittima dopo i decessi di una donna 91 ...

