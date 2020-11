Chi è Alex di Giorgio, il prossimo concorrente gay del GF Vip (Di venerdì 27 novembre 2020) Alex Di Giorgio è nato il 28 luglio del 1990 a Roma. Il suo nome è ormai noto per aver preso parte alle Olimpiadi di Londra nel 2012, quando aveva appena 22 anni. In quell’occasione, il nuotatore è arrivato però 11esimo nella staffetta 4×200 stile libero. Quattro anni dopo, nel 2016, Alex ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio dove è riuscito a raggiungere la nona posizione. In passato Alex Di Giorgio è stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex volto di Uomini & Donne. Il processo si è concluso con la pena di un anno e due mesi di carcere ai danni dello stalker con una condanna per stalking, sostituzione di persona e diffamazione: per due anni, infatti, Alex è stato ricattato da Ivano Marino che minacciava di rivelare a tutti la sua omosessualità; ecco le parole ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)Diè nato il 28 luglio del 1990 a Roma. Il suo nome è ormai noto per aver preso parte alle Olimpiadi di Londra nel 2012, quando aveva appena 22 anni. In quell’occasione, il nuotatore è arrivato però 11esimo nella staffetta 4×200 stile libero. Quattro anni dopo, nel 2016,ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio dove è riuscito a raggiungere la nona posizione. In passatoDiè stato vittima di stalking da parte di Ivano Marino, ex volto di Uomini & Donne. Il processo si è concluso con la pena di un anno e due mesi di carcere ai danni dello stalker con una condanna per stalking, sostituzione di persona e diffamazione: per due anni, infatti,è stato ricattato da Ivano Marino che minacciava di rivelare a tutti la sua omosessualità; ecco le parole ...

LilMoth6 : [27/11, 10:51] Alex: No money no future [27/11, 10:51] Alex: Ma alla fine chi cazzo lo vuole il ft con future - ec472dceb7a349a : @alex_fatone @GassmanGassmann Sono d accordo....ma aggiungo che chi si vaccinera e avrà dei problemi o creperà nn p… - Ralfmacher : @Alex_09958 Ma caro Amico. Devi rileggere i tw precedenti. Capirai chi sono gli Amici di Diego e perché è morto prima e non dopo. - MarcoSeahawks : Rilancio il pezzo scritto a due mani insieme a @BottaDavide, non perché anche ieri Alex Smith ha giocato più che be… - MaurizioARicci : @alepenazzi @Alex_Erre84 @LuigiColi @pilar_fuerte @riotta @sadiocaracas @Corriere @realDonaldTrump Beh, se lo dice Shapiro (chi è?) -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alex Chi è Alex di Giorgio, il prossimo concorrente gay del GF Vip Metropolitan Magazine Italia Covid, «Casello di Melegnano gratis fino al 31 gennaio»: pressing di Provincia e pendolari

Ci sono due barriere, quella di Milano Sud sulla A1 e lo svincolo sulla Binasca verso le tangenziali. La richiesta ad Autostrade per l’Italia e Tangenziali Milanesi: «Mettetevi una mano sul cuore, sto ...

Maker Faire Rome – European Edition

L'innovazione musicale protagonista della prima edizione online e free della fiera internazionale del futuro, dal 10 al 13 dicembre 2020 ...

Ci sono due barriere, quella di Milano Sud sulla A1 e lo svincolo sulla Binasca verso le tangenziali. La richiesta ad Autostrade per l’Italia e Tangenziali Milanesi: «Mettetevi una mano sul cuore, sto ...L'innovazione musicale protagonista della prima edizione online e free della fiera internazionale del futuro, dal 10 al 13 dicembre 2020 ...