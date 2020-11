AOC, ecco due nuovi gaming monitor curvi con refresh d 165 mHz (Di venerdì 27 novembre 2020) AOC, brand taiwanese di elettronica di consumo, ha annunciato due nuovi gaming monitor per il mercato italiano: i modelli CQ32G2SE e C32G2AE, parte della gamma AOC G2, in cui sono presenti già altri modelli recenti di grande interesse. I due nuovi modelli non stravolgono le caratteristiche degli altri monitor introdotti l’estate scorsa, sia dal punto di vista del design che delle caratteristiche tecniche: la novità sostanziale di questi due nuovi schermi curvi consiste più che altro la diagonale, che ora raggiunge i 31,5 pollici. I due monitor condividono le stesse caratteristiche tecniche, distinguendosi unicamente per la risoluzione proposta, che raggiunge 2560 x 1440 pixel per il CQ32G2SE, fermandosi invece a 1920 x 1080 pixel per il C32G2AE. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) AOC, brand taiwanese di elettronica di consumo, ha annunciato dueper il mercato italiano: i modelli CQ32G2SE e C32G2AE, parte della gamma AOC G2, in cui sono presenti già altri modelli recenti di grande interesse. I duemodelli non stravolgono le caratteristiche degli altriintrodotti l’estate scorsa, sia dal punto di vista del design che delle caratteristiche tecniche: la novità sostanziale di questi dueschermiconsiste più che altro la diagonale, che ora raggiunge i 31,5 pollici. I duecondividono le stesse caratteristiche tecniche, distinguendosi unicamente per la risoluzione proposta, che raggiunge 2560 x 1440 pixel per il CQ32G2SE, fermandosi invece a 1920 x 1080 pixel per il C32G2AE. ...

Lo specialista di display AOC annuncia due nuovi monitor gaming da 31,5" (80 cm) della sua pluripremiata linea G2: il CQ32G2SE e il C32G2AE.

