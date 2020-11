Valdano: “Il troppo successo ha distrutto Diego, ma nulla potrà mai oscurare il suo talento” (Di giovedì 26 novembre 2020) Jorge Valdano ha appreso la notizia della morte di Maradona mentre era in diretta tv. Ha scritto un lungo commento per La Nacion per ricordare il campione e l’uomo che è stato Diego. Scrive: il calciatore non aveva difetti e l’uomo è stato vittima Vittima delle lodi. E infatti Valdano parla della difficoltà di Maradona, la difficoltà di avere una vita che aveva realizzato tutti i suoi sogni. Con il successo da uomo Diego era diventato un mito, Maradona. Diego era un altro prodotto dell’umile quartiere in cui era nato. Maradona è stata superato dalla fama iniziale. L’eccessiva fama ha rovinato Diego, ma non il suo genio che resta incontestabile. Se il calcio è universale, anche Maradona è universale, perché Maradona e calcio sono già sinonimi. Lo definisce ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) Jorgeha appreso la notizia della morte di Maradona mentre era in diretta tv. Ha scritto un lungo commento per La Nacion per ricordare il campione e l’uomo che è stato. Scrive: il calciatore non aveva difetti e l’uomo è stato vittima Vittima delle lodi. E infattiparla della difficoltà di Maradona, la difficoltà di avere una vita che aveva realizzato tutti i suoi sogni. Con ilda uomoera diventato un mito, Maradona.era un altro prodotto dell’umile quartiere in cui era nato. Maradona è stata superato dalla fama iniziale. L’eccessiva fama ha rovinato, ma non il suo genio che resta incontestabile. Se il calcio è universale, anche Maradona è universale, perché Maradona e calcio sono già sinonimi. Lo definisce ...

