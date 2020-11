Un altro Maradona, in diapositive: i giornalisti dell’epoca raccontano il loro Diego (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è un flusso perpetuo di notizie e ritratti, di retorica, delle contraddizioni dell’uomo e del giocatore. Un flusso in cui si sente la necessità di distaccarsi per un attimo, alla ricerca di uno spazio tiepido, accogliente, leggero nella memoria. I giornalisti che hanno caratterizzato la narrazione e la cronaca degli anni Ottanta al seguito di Diego Armando Maradona hanno voluto condividere i ricordi più cari e personali, che restituiscono sfumature nuove del suo vissuto, non solo quello napoletano: dal centro Paradiso a Città del Capo, da New York a Tokyo. In un’epoca d’oro che, insieme ai successi del Napoli, ha lanciato tante carriere. L’ultimo giorno con Diego raccontata da Mimmo Carratelli Era la vigilia di Pasqua e andai a trovarlo a casa. Mi aprì Marcos Franchi, il suo procuratore. Gianinna, due anni, nata il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 26 novembre 2020) C’è un flusso perpetuo di notizie e ritratti, di retorica, delle contraddizioni dell’uomo e del giocatore. Un flusso in cui si sente la necessità di distaccarsi per un attimo, alla ricerca di uno spazio tiepido, accogliente, leggero nella memoria. Iche hanno caratterizzato la narrazione e la cronaca degli anni Ottanta al seguito diArmandohanno voluto condividere i ricordi più cari e personali, che restituiscono sfumature nuove del suo vissuto, non solo quello napoletano: dal centro Paradiso a Città del Capo, da New York a Tokyo. In un’epoca d’oro che, insieme ai successi del Napoli, ha lanciato tante carriere. L’ultimo giorno conraccontata da Mimmo Carratelli Era la vigilia di Pasqua e andai a trovarlo a casa. Mi aprì Marcos Franchi, il suo procuratore. Gianinna, due anni, nata il ...

ciropellegrino : Questa foto l'ha scattata il mio amico Luciano Ferrara, maestro della foto cronaca a #Napoli. Aveva fotografato l'… - NicolaPorro : ?? Moralisti in tilt su #Maradona, il debito pubblico che conviene più del #Mes, il commissario che ancora non c’è.… - marcodimaio : Questo tweet del senatore #Gasparri è incomprensibile. Infierire difronte alla morte di una persona che, piaccia o… - GiTufano69 : @NapoliToday Ma che dubbio c'era?Mughini,Cruciani, questo qui, mancano Feltri,Giordano e Del Debbio e abbiamo chius… - BreviGiulia : RT @lucesilverhawk: su tg2 ci sono stati 6 servizi di seguito per parlare di maradona e uno solo per parlare di una delle donne uccise in q… -