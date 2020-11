Sci alpino | startlist e pettorali Parallelo maschile Lech 2020 Programma | orari e tv

Leggi su oasport

(Di giovedì 26 novembre 2020) Un mese abbondante dopo Sölden riparte finalmente anche la Coppa del Mondodi sci, orfana delle prove nordamericane. Riparte con il gigante/di/Zürs, in Austria (venerdì 27 novembre), gara voluta dalla FIS teoricamente per colmare il “vuoto” tra la prova sul Rettenbach e Levi, in condizioni normali, e invece quest’anno subito posticipata per mancanza di neve. Sarà il primo e unicoindividuale della stagione, visto che alle Finali di Lenzerheide il calendario prevede solo il Team Event. La gara, al solito, si presta a diversi pronostici e si annuncia apertissima. Intanto, va detto che ilquest’anno sembra aver trovato la sua definitiva identità ed è quasi un peccato non abbia altre prove in ...