Sagittario (Di giovedì 26 novembre 2020) "Che tu li raggiunga o no, vivi meglio se hai degli orizzonti". Dovresti scrivere questo motto del poeta David Whyte su un foglietto di carta e attaccarlo sullo specchio del bagno o sul comodino per i prossimi trent'anni. Di tutte le tribù... Leggi

miujic : @b_isaster sole in bilancia (ascendente sagittario) luna in pesci mercurio e venere in scorpione marte in vergine ?????? - YUNHO__SEOKJIN : stessa energia di Seokjin che ha tutti i bts salvati con Big Hit..... credo sia una roba dei sagittario - NRDLSN : bg, il mio oroscopo mi dice: evita sagittario, bella giornata del caZ - rossanafrancio1 : RT @AstrOroscopo: @rossanafrancio1 Per Te, la classifica e l'#oroscopo di OGGI, giovedì 26 novembre! Primi sei segni---> - kosmorebi : taurus ascendente cancro e sagittario -