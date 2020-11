Roma, agenzia sanzionata e chiusa per 5 giorni: violate le norme del DPCM (Di giovedì 26 novembre 2020) I carabinieri sono intervenuti nel quartiere dell’Esqulino per degli accertamenti e hanno disposto la chiusura di un’agenzia di viaggi e money transfer per 5 giorni. violate norme amministrative e anticovid. I carabinieri della stazione Roma piazza Dante hanno eseguito una serie di accertamenti mirati al controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. Ad esito delle verifiche, i carabinieri hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un esercizio commerciale – un’agenzia di viaggi e money transfer – in via largo san vito, gestito da un 42enne pakistano. All’interno del locale è stata accertata la presenza di 4 persone che non stavano rispettando le norme emanate con DPCM del 3 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 novembre 2020) I carabinieri sono intervenuti nel quartiere dell’Esqulino per degli accertamenti e hanno disposto la chiusura di un’di viaggi e money transfer per 5amministrative e anticovid. I carabinieri della stazionepiazza Dante hanno eseguito una serie di accertamenti mirati al controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19. Ad esito delle verifiche, i carabinieri hanno disposto la chiusura per 5di un esercizio commerciale – un’di viaggi e money transfer – in via largo san vito, gestito da un 42enne pakistano. All’interno del locale è stata accertata la presenza di 4 persone che non stavano rispettando leemanate condel 3 ...

I carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno eseguito una serie di accertamenti mirati al controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

