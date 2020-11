Reddito di cittadinanza | flop navigator | 2 700 a rischio

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 26 novembre 2020) Dovevano aiutare i percettori deldia trovare un posto di lavoro, ora rischiano di diventare loro stessi disoccupati. Una beffa per i 2.700 milaassunti per due anni, che dipendono dall’agenzia regionale per l’avviamento al lavoro e hanno contratti di collaborazione in scadenza a fine aprile che, a meno di sorprese, non verranno rinnovati. E se cercare lavoro prima era difficile, ora con la crisi economica lo sarà ancor di più. Che fine faranno i? Nel disegno di legge di Bilancio, che fissa spese ed entrate dello Stato nel prossimo anno, non ci sono soldi per loro. L’articolo 55, scrive Corriere, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per Anpal servizi, l’Agenzia per le politiche attive che li gestisce. Ma quei soldi servono per altre attività. E anche se fossero ...