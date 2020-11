Morte Maradona | tifosi di Boca Juniors e River Plate piangono insieme per la scomparsa di Diego

(Di giovedì 26 novembre 2020) Con ladiArmando, l’Argentina e tutto il mondo del calcio si sono fermati. Migliaia le persone passate davanti la camera ardete del Pibe de Oro che ha incantato in Italia con la maglia del Napoli. Questo lo scatto di Diario Olé che sta facendo il giro del mondo: due, uno dele l’altro delchee abbracciati, per ladi. Un gesto da ricordare, rivali in campo ma uniti dopo tale tragedia. Foto: twitter uff Diario Olé L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Maradona non conosceva il calcio come Mozart non conosceva la musica. Per questo era il calcio, per questo era la musica ...L'abbraccio dei due tifosi di River Plate e Boca Juniors, fuori dalla Casa Rosada, è solo una delle migliaia di immagini che ora dopo ora le timeline degli smartphone offrono a chi ...