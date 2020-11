Meloni “Scostamento di bilancio? Valuteremo su risposte governo” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha sempre lavorato per mantenere la sua compattezza, c’è stato un ampio dibattito e da fuori un tentativo continuo di spaccarci da parte di una maggioranza molto divisa, a noi interessano le risposte che si danno ai cittadini, abbiamo già mandato un documento al governo con alcune proposte, noi continuiamo a chiedere come saranno spesi i soldi dello scostamento di bilancio. Sulla base delle risposte Valuteremo”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, ospite di Rtl 102.5. “Chiediamo che quei soldi vengano spesi per aiutare autonomi, artigiani e commercianti” ha aggiunto “chiediamo aiuti per le attività che sono in sofferenza, ci interessa questo, non le beghe di palazzo”. Meloni ha poi ribadito: “ho sempre lavorato per un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra ha sempre lavorato per mantenere la sua compattezza, c’è stato un ampio dibattito e da fuori un tentativo continuo di spaccarci da parte di una maggioranza molto divisa, a noi interessano leche si danno ai cittadini, abbiamo già mandato un documento al governo con alcune proposte, noi continuiamo a chiedere come saranno spesi i soldi dello scostamento di. Sulla base delle”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, ospite di Rtl 102.5. “Chiediamo che quei soldi vengano spesi per aiutare autonomi, artigiani e commercianti” ha aggiunto “chiediamo aiuti per le attività che sono in sofferenza, ci interessa questo, non le beghe di palazzo”.ha poi ribadito: “ho sempre lavorato per un ...

