Meghan Markle, il drammatico racconto dell'aborto: "Un dolore insopportabile" (Di giovedì 26 novembre 2020) Meghan Markle racconta attraverso un'intervista al New York Times, l'esperienza della perdita del secondo bambino che lei e il marito Harry stavano aspettando. Un esperienza devastante che la duchessa ha voluto condividere per aiutare tutte le persone che ogni giorno vivono lo stesso dramma. Da qualche settimana si era fatta insistente la voce dell'arrivo del L'articolo proviene da Leggilo.org.

