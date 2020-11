Intesa Sanpaolo: “massima collaborazione” con antitrust per indagine RBM Salute (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – Intesa Sanpaolo “sta prestando la massima collaborazione” all’antitrust nell’istruttoria avviata dall’authority nei confronti di Intesa Sanpaolo RBM Salute e Previmedical. “La società evidenzia che il periodo oggetto delle contestazioni, luglio 2018 – luglio 2020, è antecedente all’acquisto di RBM Salute, concretizzatosi lo scorso 11 maggio 2020 e che da tale data sono state messe in atto misure concrete, volte ad allineare la qualità del servizio offerto agli assicurati agli elevati standard propri dell’intero Gruppo Intesa Sanpaolo”, ha reso noto il gruppo bancario italiano in una nota. Questi interventi, ha sottolineato la banca, hanno contribuito a far sì che “il numero dei reclami ricevuti nei primi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) –“sta prestando la massimaall’nell’istruttoria avviata dall’authority nei confronti diRBMe Previmedical. “La società evidenzia che il periodo oggetto delle contestazioni, luglio 2018 – luglio 2020, è antecedente all’acquisto di RBM, concretizzatosi lo scorso 11 maggio 2020 e che da tale data sono state messe in atto misure concrete, volte ad allineare la qualità del servizio offerto agli assicurati agli elevati standard propri dell’intero Gruppo”, ha reso noto il gruppo bancario italiano in una nota. Questi interventi, ha sottolineato la banca, hanno contribuito a far sì che “il numero dei reclami ricevuti nei primi ...

dottluca69 : RT @sole24ore: L’Antitrust accende un faro su Intesa Sanpaolo Rbm Salute e Previmedical - OxeraConsulting : ITALIA: Finance Community Italy ha designato l'acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo come Deal of t… - TV7Benevento : Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo... - fisco24_info : Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo : - ennatrasporti : Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo Adnkronos Intesa Sanpaolo: "massima collaborazione" con antitrust per indagine RBM Salute

Intesa Sanpaolo "sta prestando la massima collaborazione" all'Antitrust nell'istruttoria avviata dall'authority nei confronti di Intesa Sanpaolo ...

Coronavirus, erogatori gel igienizzante in tutte aree self del Gruppo Intesa Sanpaolo

Torino, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Intesa Sanpaolo ha stabilito di procedere all’installazione di erogatori di gel igienizzante nelle aree self su tutto il territorio nazionale, compresa la rete ...

Intesa Sanpaolo "sta prestando la massima collaborazione" all'Antitrust nell'istruttoria avviata dall'authority nei confronti di Intesa Sanpaolo ...Torino, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Intesa Sanpaolo ha stabilito di procedere all’installazione di erogatori di gel igienizzante nelle aree self su tutto il territorio nazionale, compresa la rete ...