Inter, perché Conte ha fatto entrare Eriksen per Lukaku a 4' dalla fine? (Di giovedì 26 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, Interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi,viste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

ZZiliani : Che stia rovinando l’Inter sportivamente (gioca in modo penoso) e moralmente (vedi trattamento inqualificabile rise… - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - stebellentani : Sacrifichiamo uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per un allenatore che ha fatto di tutto per andarsene ed… - GiovanniBranza2 : RT @Notcholino: @Texan_Dy @FusatoRiccardo Quando hanno iniziato a dare e togliere le patenti di Interismo, a me l'hanno cacciata praticamen… - lorenzolari90 : RT @Sportellate_it: Dopo un doveroso omaggio a Diego Armando Maradona, focus su Inter-Real: perché i nerazzurri non sono stati all’altezza… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter perché SNAI – Champions: Inter-Real, quote nerazzurre Atalanta, ad Anfield Road l'impresa vale 4,50 Fortune Italia