‘Gf Vip 5’, ennesimo litigio nella notte tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che sbotta: “Non mi precludo la conoscenza con un’altra persona per te! Io e Giulia Salemi…” (Video) (Di giovedì 26 novembre 2020) Per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sembra esser arrivato il capolinea. Dopo due mesi di ‘amicizia speciale’ all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex velino di Striscia la Notizia è apparso davvero stanco di questo rapporto altalenante con la showgirl, e ieri notte non ha fatto niente per nasconderlo. Poco prima di dormire, infatti, Elisabetta si è messa a parlare con Adua Del Vesco di quanto fosse maturato il suo ragazzo a differenze di altri ragazzi della sua età. Pierpaolo, disteso nel letto dietro di loro, non ha potuto fare a meno di cogliere la frecciatina della Gregoraci e non è riuscito a rimanere in silenzio: “Che vorresti dire con questo ‘A 30 anni alcuni sono ancora ragazzini’?”. “Hai la coda di paglia, non ce l’ho ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020) Persembra esser arrivato il capolinea. Dopo due mesi di ‘amicizia speciale’ all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, l’ex velino di Striscia la Notizia è apparso davvero stanco di questo rapporto altalenante con la showgirl, e ierinon ha fatto niente per nasconderlo. Poco prima di dormire, infatti,si è messa a parlare con Adua Del Vesco di quanto fosse maturato il suo ragazzo a differenze di altri ragazzi della sua età., disteso nel letto dietro di loro, non ha potuto fare a meno di cogliere la frecciatina dellae non è riuscito a rimanere in silenzio: “Che vorresti dire con questo ‘A 30 anni alcuni sono ancora ragazzini’?”. “Hai la coda di paglia, non ce l’ho ...

