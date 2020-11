Fabrizio Corona preoccupa tutti i suoi fan: “Voglio morire” (Di giovedì 26 novembre 2020) Le ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno discutere come sempre, c’è apprensione per un passaggio in particolare fatto dall’imprenditore. Fabrizio Corona (Instagram)Fabrizio Corona non manca di far parlare di sé, nel bene e nel male. Dopo gli anni passati in galera, il noto imprenditore è tornato alla carica nel corso delle ultime settimane, sollevando già diverse polemiche che stanno facendo il giro del paese. Ospitate in tv, tra Canale 5 e La7, Barbara D’Urso e Massimo Giletti, sono tanti i momenti in cui l’imprenditore si è mostrato, anche per sponsorizzare l’uscita del suo libro “Come ho inventato l’Italia”. Corona è stato al centro delle polemiche nelle ultime settimane anche per quanto riguarda il rapporto con suo figlio, Carlos Maria, e ... Leggi su kronic (Di giovedì 26 novembre 2020) Le ultime dichiarazioni difanno discutere come sempre, c’è apprensione per un passaggio in particolare fatto dall’imprenditore.(Instagram)non manca di far parlare di sé, nel bene e nel male. Dopo gli anni passati in galera, il noto imprenditore è tornato alla carica nel corso delle ultime settimane, sollevando già diverse polemiche che stanno facendo il giro del paese. Ospitate in tv, tra Canale 5 e La7, Barbara D’Urso e Massimo Giletti, sono tanti i momenti in cui l’imprenditore si è mostrato, anche per sponsorizzare l’uscita del suo libro “Come ho inventato l’Italia”.è stato al centro delle polemiche nelle ultime settimane anche per quanto riguarda il rapporto con suo figlio, Carlos Maria, e ...

