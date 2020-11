Droga a Salerno, due arresti in un giorno da parte dell’Arma (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano le attività di monitoraggio e intervento antiDroga dei Carabinieri della Compagnia di Salerno: altri due arresti in meno di 24 ore. Nella giornata di ieri la Stazione Salerno Mercatello ha effettuato un primo provvedimento di custodia cautelare per svariati reati in tema di stupefacenti nei confronti del 50enne pregiudicato M.R., rintracciato nel quartiere Mariconda e associato alla casa circondariale. Nel pomeriggio invece il Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, ha operato un intervento nella zona del Porticciolo di Pastena. A seguito di un servizio di osservazione è stato bloccato e arrestato il pluripregiudicato 27enne C.P. , colto nell’atto di cedere una dose di crack ad un acquirente. Lo stupefacente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Continuano le attività di monitoraggio e intervento antidei Carabinieri della Compagnia di: altri duein meno di 24 ore. Nella giornata di ieri la StazioneMercatello ha effettuato un primo provvedimento di custodia cautelare per svariati reati in tema di stupefacenti nei confronti del 50enne pregiudicato M.R., rintracciato nel quartiere Mariconda e associato alla casa circondariale. Nel pomeriggio invece il Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di diverse segnalazioni di cittadini, ha operato un intervento nella zona del Porticciolo di Pastena. A seguito di un servizio di osservazione è stato bloccato e arrestato il pluripregiudicato 27enne C.P. , colto nell’atto di cedere una dose di crack ad un acquirente. Lo stupefacente ...

occhio_notizie : I militari dell'arma hanno tratto in arresto due pregiudicati nei quartieri di Mariconda e Pastena in meno di 24 ore - salernotoday : Operazione 'El Fakir', traffico di droga a Salerno: liberati due cugini di Pagani - salernonotizie : #Salerno: 21enne sorpreso a spacciare in Piazza San Francesco, arrestato - aSalerno_it : #salerno Spacciava droga in piazza San Francesco, arrestato dalla Polizia - ottopagine : Beccato a vendere droga in piazza San Francesco: arrestato #Salerno -