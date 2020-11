De Laurentiis | «Ricorderemo Maradona in modo speciale sia oggi che domenica»

Leggi su calcionews24

Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'iniziativa degli azzurri per ricordarlo Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell'iniziativa degli azzurri per ricordarlo. Le sue parole. «Ricordarlo? Difficile. La persona è talmente immensa che qualsiasi cosa o minuto di raccoglimento sarebbe illusorio. Noi del Napoli abbiamo convinto la UEFA a lasciarci i cartelloni pubblicitari in movimento, questa sera, con la faccia perenne di Diego Armando, per ricordarlo in maniera. Così come nei due schermi, anche lì ci sarà la faccia di Diego perennemente. Lo faremo sia questa sera in coppa siacontro la Roma».