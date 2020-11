Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 novembre 2020)DEL 25 novembreORE 08.05 FRANCESCO TITOTTO NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE TRA TOR BELLA MONACA E A24 IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI ALLUNGANO LE CODE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST, ORA DA TOGLIATTI SULLA FLAMINIA PERMANGONO CODE TRA RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE PASSIAMO AI MEZZI PUBBLICI, SCIOPERO NAZIONALE COINVOLGE PERSONALE ATAC, COTRAL E FERROVIE. CORSE NON GARANTITE DALLE 8:30 ALLE 12:30 RICORDIAMO CHE FINO AL 15 APRILE 2021 VIGE L’OBBLIGO DI VIAGGIARE CON PNEUMATICI DA NEVE O DI TENERE LE CATENE DA NEVE IN AUTO SULLE STRADE INTERESSATE AL PROVVEDIMENTO L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL ...